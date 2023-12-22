Ветеранам ВОВ из Лисичанска пообещали решить вопрос с пенсией

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Представители Татарстана пообещали ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), живущим в городах Лисичанск и Рубежное, решить вопрос с пенсиями. Об этом заявила доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Ольга Павлова. Напомним, ранее она навестила подшефные регионы Татарстана, навестив ветеранов. Одного из них звали Владимир Лукич.

«Вопрос с получением пенсии мы взяли на контроль и обязательно решим. У нас в России отношение к ветеранам особое. Об этом неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Нам всегда была важна адресная помощь и поддержка ветеранов. Все льготы и гарантии определенные ветеранам ВОВ федеральным законом в ближайшее время получит и Владимир Лукич Сильванович. Подвиг участников тех страшных событий не меркнет с течением времени. Каждое поколение должно знать, какой ценой досталось нам мирное небо. Помнить о погибших бойцах, проявлять заботу о здравствующих ветеранах – это та нравственная традиция, которая должна передаваться из поколения в поколение», — отметила Ольга Павлова.

Она также поздравила ветеранов с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья.

Позже, разговаривая с журналистом «Татар – информа» она сказала, что познакомилась с ветераном во время одной из своих поездок в Лисичанск. С тех пор заходить в гости к ветерану – ее добрая традиция. Также она поздравила ветерана и его дочь с получением российского паспорта.