В Лисичанске поздравили с 8 Марта ветерана, которой исполнился 101 год

Фото предоставлено аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Жительнице подшефного Татарстану города Лисичанска – ветерану Великой Отечественной войны Лидии Макаровне Старостиной исполнился 101 год. С днем рождения и Международным женским днем ее поздравили вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, мэр Лисичанска Эдуард Сахненко и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Семченко, сообщили в аппарате вице-премьера.

«Сегодня у нас особенный повод для радости. Мы приехали поздравить Лидию Макаровну сразу с двумя праздниками, 101-м днем рождения и Международным женским днем. Но самое главное – Лидия Макаровна ветеран Великой Отечественной войны, человек, который внес свой вклад в Великую Победу. Это женщина с невероятной силой духа, чей жизненный путь – пример стойкости и трудолюбия», – заявил вице-премьер РТ.

Помимо подарков и предметов первой необходимости, Фаниль Аглиуллин передал Лидии Старостиной теплую шаль и традиционные угощения из Татарстана.

Андрей Семченко заметил, что первой встрече с Лидией Макаровной был поражен ее энергией. «Даже сегодня, несмотря на возраст, она остается жизнерадостной и интересной собеседницей. Мы гордимся, что в нашем городе живут такие люди», – сказал он.

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится всё меньше, с печалью констатировал мэр Лисичанска Эдуард Сахненко.

«Наша задача – не только окружать их заботой, но и передавать молодежи уважение к их подвигу. Это наш долг перед поколением победителей», – выразил уверенность он.