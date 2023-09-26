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Руc Тат
ЛНР и Татарстан 26 сентября 2023 11:35

В Лисичанске появится граффити с изображением флагов России, Татарстана и ЛНР

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В День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией 30 сентября активисты «Молодой гвардии Единой России» из Татарстана проведут акцию по созданию граффити с изображением государственных флагов России, Татарстана и ЛНР в Лисичанске. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Государственного Совета РТ VI созыва, руководитель казанского отделения «Движения первых» Динар Бариев.

«В рамках дня воссоединения России с новыми регионами мы будет проводить акции в Лисичанске. Мы привезем гуманитарный груз, а также создадим памятное граффити. Мы хотим изобразить государственные символы, а именно — флаги России, Республики Татарстан и ЛНР», — рассказал собеседник агентства.

Бариев пояснил, что акция состоится в рамках одной из регулярных гуманитарных миссий на территорию Лисичанска. Также в делегацию войдет художник граффитист, который и будет создавать рисунок. Уже определено здание, на котором появится изображение.

#Лисичанск #молодая гвардия единой россии #динар бариев
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