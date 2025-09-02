В Лисичанске почтили память освободителей и отметили День города

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Сегодня в подшефном Татарстану Лисичанске – День города. Праздник отмечают в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

У мемориала «Вечный огонь» состоялась церемония возложения венков. В мероприятии приняли участие вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин, мэр Лисичанска Эдуард Сахненко, депутаты городского совета и представители городской администрации. Минутой молчания собравшиеся почтили память воинов 279-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии, освободивших Лисичанск 2 сентября 1943 года.

«Этот день напоминает нам о героизме воинов, освободивших Лисичанск в 1943 году. Их подвиг навсегда вписан в историю города и всей страны. Память о тех событиях живет не только в камне мемориалов – она передается из поколения в поколение, формируя чувство ответственности за будущее. Сегодня вместе с жителями города мы продолжаем важное дело – восстановление и развитие Лисичанска», – отметил вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.

Он подчеркнул, что эта работа требует стойкости, доверия и взаимной поддержки. И именно эти качества всегда отличали лисичан.

«Уверен, что вместе мы сможем сделать все необходимое, чтобы жизнь в городе становилась мирной и благополучной. Желаю каждому жителю здоровья, уверенности в завтрашнем дне и счастья в родном доме», – сказал Фаниль Аглиуллин.