В Лисичанске по народной программе «Единой России» отремонтируют школу и больницу

Фото: «Единая Россия ЛНР»

Здания школы и больницы в Лисичанске, которые получили повреждения в результате обстрела ВСУ, отремонтируют по народной программе «Единой России» при поддержке шефа-региона Республики Татарстан.

«Мы планируем завершить работы в течение месяца. Надеемся, что в ближайшее время дети наконец-то вернутся в родную школу и приступят к очному формату обучения. Теперь они смогут заниматься в нормальных условиях, в теплом и отремонтированном здании», – отметил вице-премьер РТ Евгений Варакин, недавно посетивший одну из школ города, где сейчас полным ходом идет ремонт, вместе с Заместителем секретаря Генсовета партии, сенатор РФ от ЛНР Дарьей Лантратовой.

Как сообщила «Единая Россия ЛНР», после обстрелов ВСУ окна в школе были выбиты, так же повреждения получили крыша и стены. В учебном учреждении отсутствовало отопление. Все это время 200 ребят обучались дистанционно.

«Дети очень ждут возвращения в школу, встречи с учителями и своими одноклассниками. Родители тоже очень рады тому, что здание ремонтируют. Хочется верить, что скоро мы вновь вернемся за парты», – рассказала учитель начальных классов Елена Семеляшко.

Кроме этого на данный момент Татарстан занимается капитальным ремонтом еще одного социального объекта - Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы (ЛЦГМБ). В марте 2023 года медицинское учреждение, в результате прямого попадания реактивного снаряда, осталось без остекления, а в терапевтическом корпусе оказались повреждены перекрытия и крыша.

«Ремонт начался с кровельных работ — специалисты из Татарстана уже заменили поврежденные плиты. Восстановление здания планируют завершить в 2024 году. Население не осталось без медицинского обслуживания, так как большая часть стационара переведена в другие корпуса и работает в штатном режиме. По графику в Лисичанск выезжают и республиканские специалисты для помощи местным жителям», — рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Телеграм-канале.