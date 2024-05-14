В Лисичанске пенсионерка наступила на неизвестный предмет и получила ранения

На неизвестный предмет наступила пенсионерка в одном из районов Лисичанска. В результате женщина получила ранения, сообщают в пресс-службе администрации города.

«Предположительно, взрывное устройство зашипело и затем раздался взрыв. Женщина получился ранение груди, живота и конечностей, множественные осколочные непроникающие ранения головы», – указано в сообщении.

Жителей Лисичанска призывают быть внимательными при прогулках по малохоженым местам. При обнаружении подозрительных предметов следует обращаться в МЧС.