news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 14 мая 2024 11:11

В Лисичанске пенсионерка наступила на неизвестный предмет и получила ранения

Скопировать ссылку

На неизвестный предмет наступила пенсионерка в одном из районов Лисичанска. В результате женщина получила ранения, сообщают в пресс-службе администрации города.

«Предположительно, взрывное устройство зашипело и затем раздался взрыв. Женщина получился ранение груди, живота и конечностей, множественные осколочные непроникающие ранения головы», – указано в сообщении.

Жителей Лисичанска призывают быть внимательными при прогулках по малохоженым местам. При обнаружении подозрительных предметов следует обращаться в МЧС.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2