В Лисичанске Ольга Павлова наградила победителя конкурса «Моя история в спорте»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В Комитете по спорту города Лисичанска заслуженный тренер России, доверенное лицо, кандидата в президенты РФ Владимира Путина Ольга Павлова наградила Александра Бабака, победителя конкурса, организованного татарстанским отделением партии «Единая Россия», Общественным советом федерального партийного проекта «Детский спорт» в РТ и Министерством спорта РТ, «Моя история в спорте» среди школьников Лисичанска и Рубежного.

«Александру мы подарили спортивные часы. Обсудили с ним планы на будущее. Александр видит свое будущее только в служении Родине. Хочет поступать в профильный вуз, который готовит сотрудников для МВД. Я отметила, что это очень хороший выбор и посоветовала сосредоточиться на учебе и спорте. И тогда любые вузы, которые готовят сотрудников силовых структур, будут для него открыты. В завершение нашего разговора я пригласила Александра в Казань на Игры БРИКС», — поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Татарстанские победители конкурса «Моя история в спорте» будут награждены 22 декабря на президиуме Регионального Политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».