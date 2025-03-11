В Лисичанске наградили победителей конкурса «Моя история в спорте»

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Лисичанске состоялось торжественное вручение грамот и ценных призов победителям конкурса «Моя история в спорте».

В церемонии приняли участие член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер России Ольга Павлова и вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР.

Организаторами конкурса выступили региональный общественный совет федерального проекта политической партии «Единая Россия» «Детский спорт» в РТ, Татарстанское региональное отделение партии, ОГО ФСО «Динамо Республики Татарстан», Министерство спорта РТ.

Истории юных участников конкурса показывают истинную значимость преемственности поколений, и это особенно ценно, отметила Ольга Павлова. Она подчеркнула, что спорт не только закаляет тело, но и формирует характер, воспитывает силу духа, учит преодолевать трудности и поддерживать друг друга. По ее мнению, это мощный мотиватор, который помогает идти к своим целям, несмотря ни на какие испытания.

В номинации «Мы выбираем спорт» первые два места достались семиклассникам Лисичанской средней школы №4 Валерии Гороховой и Владиславу Крупадеру. Десятиклассница Лисичанской средней школы №27 Арина Клименко стала третьей. Победителям конкурса вручили ценные подарки, среди которых – музыкальные колонки, а также специальный приз для одной из юных спортсменок – напольная музыкальная система.

Спорт — это не просто физическая активность, это путь к дисциплине, саморазвитию и победам, подчеркнул Фаниль Аглиуллин.

«Наша главная цель — увлечь детей спортом, показать им, что движение вперёд, к новым вершинам, возможно всегда! Мы хотим, чтобы ребята не просто занимались физкультурой, а делали это систематически, осознанно, с желанием становиться сильнее. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, формируем у подрастающего поколения правильные ориентиры, учим их бороться, не сдаваться, верить в себя», – сказал вице-премьер РТ.