В Лисичанске и Рубежном высадили 600 деревьев и кустарников

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В подшефных Татарстану городах Лисичанске и Рубежном Луганской Народной Республики высадили около 600 деревьев и кустарников. Посадочный материал подготовили и доставили специалисты Казанского государственного аграрного университета.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Зеленые насаждения появились на территориях школы № 2 в Рубежном и школы № 4 в Лисичанске, а также возле мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В посадке участвовали педагогические коллективы и старшеклассники, сотрудники городских коммунальных служб. К ним присоединились глава Рубежного Евгений Шаталин и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Лисичанске Андрей Семченко.

Организатором работ выступил заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков. К проекту также привлекли специалистов факультета лесного хозяйства и экологии КГАУ во главе с профессором Харисом Мусиным, татарстанских предпринимателей и представителей «Молодой Гвардии» республики.

Подготовка проекта началась весной с обследования зеленых насаждений в обоих городах. Специалисты осмотрели парки, скверы и территории социальных учреждений, составили карту их состояния и разработали план мероприятий.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Опыт Татарстана в направлении развития парков и скверов весьма значительный. В республике сформировалось сильное профессиональное экспертное сообщество, при этом каждый объект уникален и требует своего подхода. Мы приняли решение распространить этот опыт и в наших подшефных городах.

Совместными усилиями провели обследование, составили актуальную карту состояния зеленых насаждений и сформировали план мероприятий. На первом этапе в обоих городах высадили около 600 деревьев и кустарников. Основной акцент сделали на замене старовозрастных деревьев, обновлении крупномерных насаждений, создании массивов декоративных кустарников и озеленении городских мемориалов и пришкольных территорий», – отметил Ринат Садыков.

По словам Хариса Мусина, многие деревья в Лисичанске и Рубежном пострадали и за долгие годы остались без должного ухода. Часть из них утратила жизнеспособность и нуждается в замене. При подборе новых растений специалисты учитывают их способность адаптироваться к местным условиям.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Во время первой поездки в Лисичанск и Рубежное, конечно, бросались в глаза последствия разрушений. Но не менее заметно и то, какая большая работа уже проделана Татарстаном. Восстановлены школы, детские сады, спортивные объекты, художественные школы. И эту работу необходимо продолжать комплексно: одновременно с восстановлением жилого фонда и социальных учреждений заниматься благоустройством прилегающих территорий, созданием парков и скверов.

При обследовании городов мы увидели, что многие зеленые насаждения пострадали, а значительная часть деревьев за долгие годы осталась без должного ухода. Это старовозрастные, больные растения. Поэтому поврежденные и утратившие жизнеспособность деревья необходимо постепенно заменять молодыми, подобрав породы, которые смогут хорошо расти и адаптироваться к местным условиям.

Мне также понравилось состояние одного из мемориалов воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Он хорошо сохранился благодаря жителям, которые поддерживают его в порядке. Мы решили включить эту территорию в число первых объектов для озеленения. Воплощению этих замыслов в жизнь способствует поддержка Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова», – рассказал Харис Мусин.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Следующий этап озеленения подшефных городов запланирован на весну 2027 года.