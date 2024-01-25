Татарстан обновил состав аварийных бригад в Лисичанске

Республика Татарстан провела ротацию аварийных бригад, командированных в Лисичанск. На смену специалистам зеленодольского «Водоканала», которые находились в городе с конца декабря 2023 года, приехали работники предприятия «Казэнерго».

Шеф-регион направил на закрепленную территорию сварщиков и слесарей, обеспечив их необходимым оборудованием и условиями.

Фото: © «Татар-информ»

В числе задач, которые поставлены перед татарстанцами – ликвидация аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве Лисичанска, а также помощь местным организациям в восстановлении тепла и в прокладке новых теплопроводов.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.