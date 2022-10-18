В Лисичанск прибыли 80 тонн гуманитарной помощи от Татарстана

Около 80 тонн гуманитарного груза от Татарстана прибыло в Лисичанск, который находится под шефством республики. В основном в составе помощи: продукты питания, питьевая вода, бытовая химия и другие предметы первой необходимости.

После многочисленных обстрелов со стороны ВСУ жители Лисичанска находятся в тяжелой ситуации, поэтому они с особой радостью принимают помощь от Татарстана.

«В самом названии – Всероссийская политическая партия "Единая Россия" – заложен большой смысл единства. И сегодня наши друзья, однопартийцы, просто жители республики Татарстан доставляют гуманитарную помощь», – поделился председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Вклад в гуманитарную помощь от республики вносят все – бизнесмены, предприятия Татарстана и обычные жители. В организации груза участвуют волонтеры.

«У нас закончился урожайный сезон, и мы приготовили как раз сезонные овощи. Для нас Лисичанск является подшефным городом, поэтому все, что мы сейчас делаем, направлено для них», – сообщил депутат Госсовета РТ Динар Бариев.