В Лисичанск прибыла третья партия гуманитарной помощи от Минземимущества Татарстана

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Лисичанск прибыла третья партия гуманитарной помощи от Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана.

Республика продолжает системную работу по восстановлению инфраструктуры подшефного города. На этот раз в Лисичанск доставили строительные материалы, оконные рамы, промышленные кондиционеры. Также в состав груза вошла дополнительная офисная мебель, необходимая для обустройства приемных зон. В условиях непростой социальной обстановки такие детали помогают возвращению к стабильной работе городских служб, отметили в администрации.

По словам заместителя руководителя МКУ «ЦКОД» Андрея Абакумова, помощь поступает регулярно с начала восстановления города. В предыдущих поставках от Минземимущества РТ Лисичанск уже получил напольные кондиционеры, мебель для рабочих кабинетов, а также двери с кодовыми замками. Оборудование приспособили для нужд администрации и других муниципальных учреждений.

«В жару особенно востребованными оказались кондиционеры: они уже установлены, и сотрудники могут работать в комфортных условиях. Двери с кодовыми замками позволяют повысить уровень безопасности. Мы искренне благодарны Татарстану за конкретную помощь и внимательное отношение к нашим потребностям», – отметил Андрей Абакумов.

Он подчеркнул, что в последней партии гумпомощи особенно нужными оказались оконные рамы. Восстановление остекления после обстрелов остается одной из самых острых задач, особенно в учреждениях, где ежедневно работают люди и ведется прием граждан.