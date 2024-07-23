В Лисичанск прибыла новая строительная бригада из РТ, которая будет восстанавливать город

В Лисичанске состоялась важная встреча между высокопоставленными представителями Республики Татарстан. Фаниль Аглиуллин, занимающий пост заместителя премьер-министра республики, принял Алексея Фролова, первого заместителя министра строительства Татарстана, прибывшего с рабочим визитом.

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Центральной темой оперативного совещания стало обсуждение планов по реконструкции социальных объектов в городах Лисичанск и Рубежное, которые находятся под опекой Республики Татарстан.

Особое внимание было уделено вопросу размещения и организации работы новой строительной бригады из Татарстана, прибывшей в Лисичанск. Эта команда специалистов будет заниматься восстановлением объектов городской инфраструктуры.