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ЛНР и Татарстан 23 июля 2024 08:50

В Лисичанск прибыла новая строительная бригада из РТ, которая будет восстанавливать город

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В Лисичанске состоялась важная встреча между высокопоставленными представителями Республики Татарстан. Фаниль Аглиуллин, занимающий пост заместителя премьер-министра республики, принял Алексея Фролова, первого заместителя министра строительства Татарстана, прибывшего с рабочим визитом.

Фото: © «Татар-информ»

Центральной темой оперативного совещания стало обсуждение планов по реконструкции социальных объектов в городах Лисичанск и Рубежное, которые находятся под опекой Республики Татарстан.

Особое внимание было уделено вопросу размещения и организации работы новой строительной бригады из Татарстана, прибывшей в Лисичанск. Эта команда специалистов будет заниматься восстановлением объектов городской инфраструктуры.

#Лисичанск
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