В Лисичанск прибыл новый куратор подшефных городов ЛНР от Татарстана Фаниль Аглиуллин

Новый куратор подшефных городов Луганской народной республики от Татарстана Фаниль Аглиуллин сегодня прибыл в Лисичанск. С состоянием дел в городе его познакомил Евгений Варакин, который восстанавливал мирную жизнь на новых российских территориях с момента их освобождения от ВСУ.

В первую очередь представители Татарстана посетили центральную многопрофильную больницу Лисичанска не так давно отремонтированную шефом-регионом, где пообщались с главным врачом города Еленой Олексюк. В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе решение проблемы острой нехватки врачей и оснащения учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием.

Фото: © «Татар-информ»

Во время своей работы в Лисичанске поддержка местного здравоохранения была одной из приоритетных задач для Евгения Варакина. Именно благодаря Раису и Правительству Республики Татарстан в городе появились новые реанимобили, проведена диспансеризация взрослого и детского населения. После того как шеф-регион отремонтировал центральную больницу и частично оснастил ее высокотехнологичным оборудованием, в городе выросло число граждан, которые получают качественное медицинское обследование и лечение. Кроме того, при поддержке Татарстана в местных больницах удалось организовать горячее питания для лежачих больных.

В беседе с Еленой Олексюк Фаниль Аглиуллин подчеркнул, что Татарстан и далее намерен оказывать всестороннюю поддержку сфере здравоохранения Лисичанска, максимально эффективно решать имеющиеся проблемы.

Фото: © «Татар-информ»

Далее исполняющий обязанности вице-премьера Татарстана Аглиуллин и недавно назначенный глава Верхнеуслонского района Варакин проинспектировали ход ремонтных работ в трех социальных учреждениях, к которым шеф-регион приступил в текущем году. Они посетили спортивный комплекс, дошкольное учреждение и музыкальную школу.

Также Фаниль Аглиуллин был представлен специалистам администрации Лисичанска и руководителю подрядной организации, задействованной в восстановлении социальных объектов, которые ведет Татарстан на подшефной территории.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого