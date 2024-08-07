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В Лисичанск прибыл гуманитарный конвой со стройматериалами из Татарстана
В Лисичанск прибыл гуманитарный конвой из Республики Татарстан, который привез строительные материалы для восстановления городского водопровода. Конвой состоял из двух фур, которые доставили более 20 тонн необходимых материалов. Среди них были трубы различных диаметров и комплектующие для водопроводных сетей.
В Лисичанске ведутся активные работы по восстановлению и модернизации системы водопроводных сетей. Для этого привлечены специалисты аварийных бригад Зеленодольского водоканала.
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