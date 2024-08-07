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ЛНР и Татарстан 7 августа 2024 11:40

В Лисичанск прибыл гуманитарный конвой со стройматериалами из Татарстана

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Фото: © «Татар-информ»

В Лисичанск прибыл гуманитарный конвой из Республики Татарстан, который привез строительные материалы для восстановления городского водопровода. Конвой состоял из двух фур, которые доставили более 20 тонн необходимых материалов. Среди них были трубы различных диаметров и комплектующие для водопроводных сетей.

Фото: © «Татар-информ»

В Лисичанске ведутся активные работы по восстановлению и модернизации системы водопроводных сетей. Для этого привлечены специалисты аварийных бригад Зеленодольского водоканала.

#ЛНР и Татарстан
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