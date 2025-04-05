В Лисичанск из Татарстана доставили гуманитарный груз для городских коммунальных служб

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Лисичанск получил очередную партию гуманитарной помощи из Татарстана – более 7 тонн адресного груза, сформированного по запросу городских коммунальных служб.

Помощь была отправлена из Набережных Челнов при содействии главы города Наиля Магдеева и вице-премьера Республики Татарстан Фаниля Аглиулина в рамках комплексной поддержки коммунальной инфраструктуры Лисичанска. Город регулярно получает необходимое оборудование и материалы для благоустройства, модернизации инженерных сетей и поддержания чистоты. Груз включал расходные материалы для технического обслуживания специализированной техники, комплекты экипировки для коммунальных работников, а также шины для тяжелой техники.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Поставки из Татарстана позволяют оперативно решать ключевые задачи и обеспечивать эффективную работу городских служб, отметила исполняющая обязанности директора МУП «Комплексный центр коммунального обслуживания» Эльмира Гусейнова.

«Что бы мы ни попросили, нам всегда привозят в полном объеме. В этот раз особенно важна поставка извести для побелки бордюров к празднованию 80-летия Победы. Кроме того, поступила новая резина для специализированной техники, благодаря чему мы сможем «обуть» трактор. Это критически важно для его работы на благо города», – подчеркнула Гусейнова.