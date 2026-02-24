В Лисичанск из Менделеевского района РТ доставили автомобили и стройматериалы

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В подшефный Татарстану город Лисичанск прибыл гуманитарный груз из Менделеевского района РТ. Колонну, возглавляемую главой Менделеевского района Робертом Искандаровым, встретил и сопроводил заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков.

Помощь сформирована при участии жителей, предприятий и организаций муниципалитета в рамках шефской поддержки города. В Лисичанск переданы автомобиль «ЛуАЗ» для коммунальных служб, а также строительные материалы – утеплитель, обрезная доска, брус и ОСБ-плиты. Общий вес стройматериалов превысил 7 тонн.

«Переданный автомобиль будет использоваться в повседневной работе коммунальных предприятий города. Строительные материалы направлены в резервный фонд Лисичанска для проведения ремонтно-восстановительных работ. Помощь ориентирована на укрепление коммунальной инфраструктуры и решение текущих задач по восстановлению городской среды», – подчеркнул Роберт Искандаров.

Кроме того, для бойцов в зоне проведения специальной военной операции передан легковой автомобиль Lada.