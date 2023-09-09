В Лисичанск из Лаишево отправились три фуры со строительными материалами

Сегодня, 9 сентября, в Лисичанск из Лаишева в рамках акции «Своих не бросаем!» отправились три фуры со строительными материалами — две машины с пиломатериалами и одна с кирпичом.

Для восстановления города после артиллерийских обстрелов из Лаишевского района отправлено более 30 куб. метров профилированных пиломатериалов (досок) и 20 тонн строительного кирпича.

Лисичанск — один из самых пострадавших городов Луганщины: по некоторым данным, там было разрушено до 80% жилья. Поэтому сейчас предстоит проделать большой объем восстановительных работ. Ранее Татарстан взял шефство над Лисичанском.

В отправке груза приняла участие депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова. Парламентарий рассказала, что в конце августа она сама побывала в Лисичанске и Рубежном, сопровождая помощь. Ей довелось лично увидеть, в каком состоянии находятся города, подшефные Татарстану.

«Я видела лица людей, которые по-прежнему каждый день боятся выстрелов и взрывов. Особенно тяжело в Рубежном, где линия огня совсем близко. Там практически нет ни одного целого дома, разрушены дома, подъезды, и люди живут надеждой, что когда-нибудь это завершится. Сейчас они не одиноки, сейчас с ними Россия. Лаишевцы сегодня отправляют самое нужное для ЛНР. Добрые дела — это то, чем велик наш российский народ!» — заявила Ларионова.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов добавил, что в сборе строительных материалов приняли участие местные предприниматели, которые всегда живо откликаются на любую просьбу о помощи.

«Мы все понимаем, что мы теперь одна, единая страна. Это наши новые субъекты Российской Федерации, они находятся в тяжелом положении. Эту работу будем продолжать, пока помощь будет нужна. Мы на тесной связи с Евгением Варакиным (курирующий подшефный республике Лисичанск вице-премьер РТ — прим. Т-и)», — заключил руководитель района.