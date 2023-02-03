В Лисичанск из Казани отправили пять фур с гуманитарным грузом

Пять фур под эгидой «Доброй Казани» отправились с гуманитарным грузом в Лисичанск, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Грузовики доставят порядка 100 тонн груза, в который входят продукты, стройматериалы и приборы для обогрева.

Кроме того, специально для одного из социальных объектов Лисичанска сотрудники «Теплоэнергетика» собрали автономный дизельный котел.

Отправку груза проконтролировал Мэр города Ильсур Метшин.

«Всего уже 340 предприятий Казани приняли участие в сборе груза, спасибо всем неравнодушным жителям. В каждой из посылок, которые приносят на пункты сбора гуманитарной помощи, – тепло, сострадание и самые добрые пожелания жителям Лисичанска от казанцев», – отметил градоначальник.

Мэрия напоминает, что пункты сбора гуманитарной помощи работают по будням с 9.00 до 18.00, по субботам – до 14.00, а в воскресенье – выходной.

Адреса можно посмотреть по ссылке.