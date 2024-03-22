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В Лисичанск из Алькеевского района РТ доставили 8 тонн гумгруза
В Лисичанск доставили восемь тонн гуманитарного груза из Республики Татарстан. Помощь прибыла из Алькеевского района. Подшефный регион доставил в город строительные материалы, необходимые для восстановления жилых домов, а также продукты питания.
Гуманитарный груз в Лисичанск сопроводил глава Алькеевского муниципального района Александр Никошин.
«Продукты питания для подшефного города, в буквальном смысле, собирали все жители нашего района, из каждого села, каждой школы, предприятий и организаций», – отметил представитель Татарстана.
Алькеевский район активно принимает участие в гуманитарной миссии и, начиная с середины 2022 года, регулярно оказывает помощь жителям подшефных городов – Лисичанска и Рубежного.
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