В Лисичанск из Алькеевского района РТ доставили 8 тонн гумгруза

В Лисичанск доставили восемь тонн гуманитарного груза из Республики Татарстан. Помощь прибыла из Алькеевского района. Подшефный регион доставил в город строительные материалы, необходимые для восстановления жилых домов, а также продукты питания.

Гуманитарный груз в Лисичанск сопроводил глава Алькеевского муниципального района Александр Никошин.

«Продукты питания для подшефного города, в буквальном смысле, собирали все жители нашего района, из каждого села, каждой школы, предприятий и организаций», – отметил представитель Татарстана.

Алькеевский район активно принимает участие в гуманитарной миссии и, начиная с середины 2022 года, регулярно оказывает помощь жителям подшефных городов – Лисичанска и Рубежного.