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ЛНР и Татарстан 16 сентября 2024 10:48

В Лисичанск из Алексеевского района РТ привезли аккумуляторы, шины и моторное масло

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В Лисичанск прибыла очередная гуманитарная помощь из Татарстана.

Фото: © Татар-информ

Фото: © Татар-информ

Фото: © Татар-информ

В состав гуманитарного груза, доставленного главой Алексеевского муниципального района Сергеем Демидовым, вошли: 600 литров моторного масла, 200 литров масла для АКПП, 600 литров антифриза, 16 аккумуляторов, 66 автомобильных шин для автобусов и спец. техники, а также насосы для перекачки масла.

Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин подчеркнул: «Целевая поставка резины, аккумуляторов и горюче-смазочных материалов для специализированного транспорта была осуществлена при тесном взаимодействии с представителями МУП «АТП» Лисичанска».

#ЛНР и Татарстан #гуманитарная помощь #Алексеевский район
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