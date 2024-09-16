В Лисичанск из Алексеевского района РТ привезли аккумуляторы, шины и моторное масло

В Лисичанск прибыла очередная гуманитарная помощь из Татарстана.

Фото: © Татар-информ

Фото: © Татар-информ

Фото: © Татар-информ

В состав гуманитарного груза, доставленного главой Алексеевского муниципального района Сергеем Демидовым, вошли: 600 литров моторного масла, 200 литров масла для АКПП, 600 литров антифриза, 16 аккумуляторов, 66 автомобильных шин для автобусов и спец. техники, а также насосы для перекачки масла.

Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин подчеркнул: «Целевая поставка резины, аккумуляторов и горюче-смазочных материалов для специализированного транспорта была осуществлена при тесном взаимодействии с представителями МУП «АТП» Лисичанска».