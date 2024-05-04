В Лисичанск и Рубежное прибыли семь фур с гуманитарным грузом из Татарстана

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

В подшефные города Лисичанск и Рубежное прибыли семь фур с гуманитарным грузом общим весом 100 тонн, отправленные под эгидой Татарстанского регионального отделения «Единой России» 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Так, благотворительный фонд «Нэфис», созданный депутатом Госдумы Иреком Богуславским, направил три фуры с бытовой химией по 19 тонн каждая.

Заинский район передал машину с емкостями для хранения воды на 1000 и 200 литров, с 5 тоннами сухого молока, 5 тоннами сахарного песка и 2 тоннами извести для побелки бордюрного камня.

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

От Мамадышского района передано 3 тонны воды, 7 тонн картофеля и бытовая химия, от Менделеевского — средства личной гигиены, одежда, вода, крупа и бытовая химия общим весом 5 тонн.

3,6 тонны воды предоставили основатель Юлия Хакимова и активисты волонтерского движения «Душа России».

Кроме того, в составе колонны привезли пособия для подготовки к ЕГЭ, художественную литературу, канцтовары и сладкие подарки для учеников школы № 4 Лисичанска, переданные от педагогов, родителей и воспитанников казанской школы № 113 им. Героя России М. Ахметшина. Между учебными заведениями установлены постоянные дружественные связи.

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

Продукты и канцтовары передало первичное районное отделение партии Кировского района Казани, региональное отделение направило 500 брендированных пакетов «Единой России» для проведения различных мероприятий.

Также в груз вошли 9 тыс. георгиевских ленточек, которые будут розданы в преддверии Дня Победы жителям подшефных городов.

В этой поездке с транспортом помогли депутат Госдумы Руслан Гаджиев и фонд Ресоциализации РТ.

Это уже 22-я отправка гуманитарной колонны, собранной под эгидой регионального отделения «Единой России». С начала спецоперации партия из Татарстана в ЛНР направила 149 грузовых машин – это 2 265 тонн помощи.