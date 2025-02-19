В Лисичанск и Рубежное прибыла очередная колонна с гуманитарным грузом из Татарстана

Колонну сопровождал руководитель регионального исполкома "Единой России" Марат Самигуллин (слева)

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное прибыла 29-я по счету колонна с гуманитарным грузом, организованная республиканским отделением партии «Единая Россия». Более 100 тонн помощи было собрано жителями Татарстана, представителями бизнеса и предприятиями сельскохозяйственной отрасли. Как отметил вице-премьер РТ, курирующий подшефные города, Фаниль Аглиуллин, в составе доставленной адресной помощи – строительные материалы, бытовая химия, мебель, генераторы, сезонные овощи, продукты питания и питьевая вода.

В составе доставленной адресной помощи в том числе строительные материалы и генераторы Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Колонну сопровождали руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, а также депутаты Госсовета Татарстана, главы Черемшанского и Тулячинского районов РТ. Представители Татарстана посетили ряд социальных объектов, обсудили наиболее актуальные направления совместной работы в Рубежном с врио главы города Евгением Шаталиным, а также провели рабочее совещание с мэром Лисичанска Эдуардом Сахненко.

Вице-премьер-РТ Фаниль Аглиуллин и врио главы Рубежного Евгений Шаталин Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Необходимость подобных поездок отметил депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин. «Лично для меня эта поездка очень важна. Здесь я увидел непростую ситуацию, требующую скорейшего решения. Когда мы приезжаем с гуманитарной миссией, мы обязательно встречаемся с людьми, разговариваем с местными жителями, узнаем об их проблемах, чтобы в дальнейшем оказать всестороннюю поддержку», – сказал он.