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В Лисичанск и Рубежное прибыл гуманитарный груз из Алексеевского района Татарстана
Гуманитарную колонну до подшефных Татарстану городов ЛНР сопроводили председатель совета директоров «Алексеевскдорстроя» Фоат Валиев, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев и вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.
В рамках адресной помощи были доставлены зимняя одежда и инвентарь для работников МУПов, утеплитель для труб, комплектующие инженерных систем, моторные масла и запчасти для обслуживания спец техники, а также строительные материалы.
На встрече с администрацией Лисичанска, мэр города Эдуард Сахненко тепло поблагодарил делегацию из Татарстана за всестороннюю поддержку и адресную помощь предприятиям города, вручив благодарственную грамоту Фоату Валиеву.
Фаниль Аглиуллин, курирующий восстановительные работы в Лисичанске и Рубежном, подчеркнул важность участия крупных предприятий Татарстана в формировании гуманитарного груза.
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