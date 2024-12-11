В Лисичанск и Рубежное прибыл гуманитарный груз из Алексеевского района Татарстана

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Гуманитарную колонну до подшефных Татарстану городов ЛНР сопроводили председатель совета директоров «Алексеевскдорстроя» Фоат Валиев, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев и вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.

В рамках адресной помощи были доставлены зимняя одежда и инвентарь для работников МУПов, утеплитель для труб, комплектующие инженерных систем, моторные масла и запчасти для обслуживания спец техники, а также строительные материалы.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

На встрече с администрацией Лисичанска, мэр города Эдуард Сахненко тепло поблагодарил делегацию из Татарстана за всестороннюю поддержку и адресную помощь предприятиям города, вручив благодарственную грамоту Фоату Валиеву.

Фаниль Аглиуллин, курирующий восстановительные работы в Лисичанске и Рубежном, подчеркнул важность участия крупных предприятий Татарстана в формировании гуманитарного груза.