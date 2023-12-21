В Лисичанск и Рубежное прибыл гуманитарный груз и новогодние подарки от Раиса Татарстана

В подшефные города Республики Татарстан Лисичанск и Рубежное прибыла колонна с гуманитарным грузом, в который вошли спортивная форма, оборудование и инвентарь для восстановленных общеобразовательных школ и детских садов, радиостанции, медикаменты, коляски для раненых, холодильники для хранения крови, хирургические инструменты, оборудование для реанимации военного госпиталя Лисичанска, а также 3000 новогодних подарков детям от Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Это самый масштабный спортивный груз за последнее время. Мы постарались полностью закрыть потребность образовательных учреждений Лисичанска и Рубежное», – рассказала журналисту «Татар-информа» заслуженный тренер России, доверенное лицо, кандидата в президенты РФ Владимира Путина Ольга Павлова.

Так же она отметила, что сегодня поддержка массового спорта и физической культуры является приоритетом и частью региональной политики. Павлова уверенна, что именно это направление войдёт в предвыборную компанию Президента.

«Что касается помощи госпиталю, это особая история. О мужестве врачей, которые на передовой спасают жизни наших ребят, мне рассказал Вице-премьер РТ, наш представитель в Лисичанске и Рубежном Евгений Варакин. Решение было принято. Первым кто вызвался помочь прифронтовому госпиталю была Герой труда России, заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. Вместе с тренерским штабом сборных команд России и спортсменками Татьяна Николаевна передала медицинское оборудование для хранения крови, шовные материалы, рации и шоколад врачам и бойцам. А также символ нового года, красавица ель с игрушками и гирляндой», – поделилась Ольга Павлова.