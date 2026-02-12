В Лисичанск и Рубежное доставили очередную партию помощи из Татарстана

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В подшефные Татарстану города Луганщины, Лисичанск и Рубежная, сегодня доставили очередную партию помощи, включающую 100 тонн груза. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Колонну сопровождают руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, управляющий делами регионального исполкома «ЕР» Андрей Губанов и куратор местных отделений Татарстанского реготделения «Молодой гвардии Единой России» Асаф Сулагаев. Делегацию встретил вице-премьер РТ Ринат Садыков.

Адресная помощь формируется на основе постоянной коммуникации представителей местных администраций, предприятий и жителей с Ринатом Садыковым, аппарат которого перенаправляет заявки Татарстанскому региональному отделению «ЕР».

Отправка колонны из Казани состоялась 9 февраля. В церемонии приняли участие Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин и Герой России, генерал-полковник, уроженец Казани Александр Лапин.

В Лисичанске представители Татарстана сначала посетили один из складов «Единой России», где шла разгрузка фуры с сезонными овощами от «Татагролизинга». Они пообщались с сотрудниками и проконтролировали процесс разгрузки.

«Сегодня из Татарстана в наши подшефные города Лисичанск и Рубежное прибыла 35-я колонна гуманитарной помощи, собранная под эгидой Татарстанского регионального отделения „Единой России“ – это пять фур, около 100 тонн груза», – отметил Марат Самигуллин.

По словам партфункционера, в составе груза имеются стройматериалы, овощи, вода и все, в чем особо остро нуждается население.

«Помощь будет продолжаться. Мы всегда уезжаем с заявками от Лисичанска и Рубежного от гуманитарных центров на те необходимые товары, которые мы постараемся привезти в следующий раз», – заверил он.

Навестили представители РТ и Лисичанскую многопрофильную больницу. В это время там проходила разгрузка бутилированной воды из Сармановского района. Марат Самигуллин и Ринат Садыков пообщалась с завхозом, управленческим и линейным персоналом. Бутилированная вода используется как резервный источник водоснабжения и полностью закрывает потребности пищеблока для стационарных пациентов.

Поставляемая Татарстаном вода распределяется и по другим медучреждениям города, поликлинике и пригородам Лисичанска. Фактически за счет республики покрывается потребность всего города примерно на полтора месяца с небольшим запасом.

Самигуллин заметил, что питьевую воду стараются включать в каждую партию помощи, потому что качество местной водопроводной воды очень низкое. Он пообещал и дальше оказывать помощь в снабжении больницы водой.

В гуманитарном центре «ЕР» участники татарстанской миссии пообщались с руководителем центра Ириной Маздоровой, обсудили текущую работу и направления дальнейшей поддержки.

В центральный гуманитарный центр «ЕР» привезли большие колеса для водовозов и колеса для аварийных бригад, для семей малоимущих доставлены памперсы, для госпиталей – медикаменты. «Также татарстанцы передали продукты питания, крупы, четыре генератора для восстановления резервной электроэнергии и многое другое», –уточнил Андрей Губанов.

«Огромное спасибо Республике Татарстан, жителям, собравшим все необходимое! Благодарность от всех жителей Лисичанска, которые сегодня получили помощь, в их числе молодые семьи, а также маломобильные жители», –отметила в свою очередь Ирина Маздорова.

Масштабная разгрузка состоялась и в Рубежном, куда доставили строительные материалы, в том числе 20 тонн шестиметровой обрезной доски, и пластиковые окна для восстановления почтовых отделений города.

«От имени рубежан выражаем огромную благодарность Республике Татарстан за все, что вы для нас делаете. Сегодня разгрузили очередную партию, две фуры: продукты, стройматериалы, мебель, памперсы», – сказала председатель Совета Рубежанского городского округа Нелли Задирака:

Кроме того, четыре тонны помощи участникам специальной военной операции, мирным жителям и военным госпиталям ЛНР передали активисты «Молодой гвардии Единой России». Это были: постельное белье для госпиталей, средства личной гигиены, продукты длительного срока хранения, необходимые вещи по заявкам бойцов, огнетушители и письма солдатам.

Помощь предназначалась штурмовой 110-й отдельной бригаде и 72-му полку, где служат в основном татарстанцы. «Мы всегда будем помогать! Молодежь Татарстана всегда будет вас поддерживать!» –пообещал Асаф Сулагаев.

В свою очередь участники спецоперации передали слова благодарности Правительству РТ и МГЕР за поддержку.

Всего с февраля 2022 по декабрь 2025 года под эгидой Татарстанского регионального отделения «Единой России» в ЛНР были направлены 257 грузовых машин с более чем 3950 тоннами помощи.

