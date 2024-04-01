В Лисичанск и Рубежное доставили более 100 тонн гуманитарной помощи из Татарстана

Фото: Информационный центр татарстанского реготделения «Единой России»

Татарстанское региональное отделение «Единой России» отправило более 100 тонн гуманитарной помощи в подшефные Лисичанск и Рубежное. Шесть большегрузных машин привезли для жителей этих регионов самое необходимое: крупу, овощи, питьевую воду, бытовую химию и технику, спортинвентарь для оснащения школ и многое другое. Помощь передали руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин, управляющий делами Татарстанского реготделения партии «Единая Россия» Андрей Губанов и предприниматель Данияр Максудов.

«Это уже 21-я колонна, которая собрана под эгидой «Единой России». Две фуры с помощью отправились в Рубежное, а еще четыре – в Лисичанск. Здесь очень большой объем бытовой химии, потому что каждый раз ее просят. Еще везем около 20 тонн картофеля, много детских товаров и питания. Кроме того, сейчас идет восстановление социальных учреждений и для них нужно оборудование, его сегодня тоже передали по назначению. Также расширяем категорию доставляемых товаров. В прошлый раз привозили музыкальные инструменты для музыкальных школ и вот сейчас везем спортинвентарь для школ» – поделился Самигуллин.

В свою очередь исполнительный секретарь Рубежанского местного отделения партии «Единая Россия» Оксана Удовина, отметила что помощь очень своевременная, так как в город возвращается все больше людей.

«Все жители нашего города очень благодарны нашему региону-шефу за систематически оказываемую помощь. Особенно радует, что представители Татарстана очень внимательно относятся ко всем потребностям наших горожан и привозят все самое необходимое» – подчеркнула она.

Также советник Председателя парламента Сергей Гербеев от имени Секретаря Луганского реготделения партии «Единая Россия», Председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко передал Секретарю Татарстанского реготделения, председателю Госсовета Фариду Мухаметшину благодарность за значительный вклад Татарстана в восстановление инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи и поддержку мирных жителей республики.