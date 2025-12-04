В Лисичанск доставили гуманитарную помощь из Нижнекамского района Татарстана

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев и вице-премьер РТ Ринат Садыков, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Лисичанск прибыла колонна с гуманитарным грузом из Нижнекамска. Ее сопровождал глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев.

В составе гуманитарного груза – 100 ОСБ листов, семь инвалидных колясок, 2,5 кубометра детских подгузников и пеленок, 10 кубометров утеплителя, а также продукты питания, средства личной гигиены и теплые вещи.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, который встретил и сопроводил гуманитарную колонну в Лисичанск, отметил, что состав груза формировался с учётом конкретных запросов, поступивших из этого подшефного Татарстану города ЛНР.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Мы благодарим предпринимательское сообщество, предприятия Нижнекамска, неравнодушных жителей района и лично его руководство в лице Радмира Беляева за оперативную работу», – сказал вице-премьер РТ.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Сформированные адресные заявки от подшефных республике Лисичанска и Рубежного и далее будут учитываться при формировании гуманитарных колонн из Татарстана, подчеркнул Садыков.