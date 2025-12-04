В Лисичанск доставили гуманитарную помощь из Нижнекамского района Татарстана
В Лисичанск прибыла колонна с гуманитарным грузом из Нижнекамска. Ее сопровождал глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев.
В составе гуманитарного груза – 100 ОСБ листов, семь инвалидных колясок, 2,5 кубометра детских подгузников и пеленок, 10 кубометров утеплителя, а также продукты питания, средства личной гигиены и теплые вещи.
Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, который встретил и сопроводил гуманитарную колонну в Лисичанск, отметил, что состав груза формировался с учётом конкретных запросов, поступивших из этого подшефного Татарстану города ЛНР.
«Мы благодарим предпринимательское сообщество, предприятия Нижнекамска, неравнодушных жителей района и лично его руководство в лице Радмира Беляева за оперативную работу», – сказал вице-премьер РТ.
Сформированные адресные заявки от подшефных республике Лисичанска и Рубежного и далее будут учитываться при формировании гуманитарных колонн из Татарстана, подчеркнул Садыков.