Общество 21 февраля 2026 18:39

В липецком парке на Масленицу сожгли трехметровую Лабубу

В археологическом парке Аргамач во время празднования Масленицы сожгли трехметровую куклу Лабубу. Об этом сообщил директор парка Александр Голотвин, его слова приводит «ТАСС».

Фигура высотой около 3-4 метров была изготовлена из подручных материалов. Куклу набили соломой, голову расписал художник, а уши сшила супруга директора. Лабубу полностью сгорела во время праздничного обряда.

Помимо нее в парке сожгли и традиционную масленичную куклу. Голотвин отметил, что в Аргамаче уже стало ежегодной традицией сжигать на Масленицу фигуры известных персонажей. В разные годы в огонь отправляли, в частности, Короля ночи, Хаги Ваги и Волан-де-Морта. По его словам, в этом году Лабубу органично продолжила эту линию.

#масленица #чучело масленицы
