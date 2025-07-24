В Липецкой области археологи обнаружили неизвестную пещеру протяженностью 26,5 метра

Археологи нашли ранее неизвестную пещеру в Елецком районе Липецкой области, в долине реки Пальны. Ее длина – 26,5 метра.

«В пределах археологического парка была обнаружена ранее неизвестная пещера длиной 26,5 м. Ее изучение еще будет продолжено спелеобиологами и палеозоологами», – сообщили в археологическом парке «Аргамач».

В материале отмечается, что ранее археологи уже обследовали 10 пещер в долине реки Пальмы, из которых три пещеры соединили в одну систему. Теперь протяженность соединенных пространств превышает 30 метров. На сегодняшний день, по словам археологов, эта карстовая полость является второй по протяженности в регионе.

фото: археологический парк «Аргамач»