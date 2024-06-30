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В Липецке обломки беспилотника упали на крышу жилого дома
В ночь на 30 июня средства ПВО сбили девять БПЛА над территорией промзоны Липецка. Один из фрагментов беспилотника упал на крышу жилого дома в частном секторе. Об этом заявил губернатор Игорь Артамонов.
«Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех. Киевским режимом была предпринята попытка массированной террористической атаки беспилотниками», – указал он в телеграм-канале.
На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в Белгородской области беспилотника самолетного типа.
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