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СВО 30 июня 2024 09:54

В Липецке обломки беспилотника упали на крышу жилого дома

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В ночь на 30 июня средства ПВО сбили девять БПЛА над территорией промзоны Липецка. Один из фрагментов беспилотника упал на крышу жилого дома в частном секторе. Об этом заявил губернатор Игорь Артамонов.

«Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех. Киевским режимом была предпринята попытка массированной террористической атаки беспилотниками», – указал он в телеграм-канале.

На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в Белгородской области беспилотника самолетного типа.

#спецоперация
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