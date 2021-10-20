В лицее Нижнекамска запустили пилотный проект по предзаказу питания в школьной столовой

В многопрофильном лицее №37 Нижнекамска в плотном режиме запустили проект по предзаказу питания в школьной столовой. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил директор Информационного центра Нижнекамска Максим Шаронов.

«Спешу сообщить, что сегодня в лицее №37 пилотно запускаем проект „Система предзаказа питания в школьных столовых”, разработанный командой „Цифра+” детского технопарка „Кванториум”», — написал руководитель учреждения.

Шаронов пояснил, что учащиеся и их родители с помощью приложения на смартфоне смогут выбрать меню на обед на две недели вперед, исходя из своих предпочтений.

В апробации идеи участвуют 27 десятиклассников. По результатам тестирования будет принято решение о внедрении сервиса во всех школах города, уточнил директор Информационного центра.

Ранее проект получил Гран-при первого городского IT-Хакатона «Цифровые решения для города».