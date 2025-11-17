В Лицее Иннополис открыли новый профильный СИБУР-класс и бренд-зону компании. Проект направлен на создание непрерывного образовательного маршрута для старшеклассников – от углубленного изучения химии, физики и математики в 8 классе до поступления в колледжи и вузы с последующим трудоустройством на предприятиях компании.

Учащиеся смогут проходить стажировки, посещать экскурсии на предприятия, а также знакомиться с производственной культурой компании. По статистике, 80% выпускников таких классов поступают в ведущие инженерные и химические вузы.

«СИБУР – это не просто заводы и технологии, это люди. И наша главная цель – растить своих специалистов со школьной скамьи», – отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Он подчеркнул, что образовательная экосистема компании включает «Нефтехим-классы» для 8-9 классов и «СИБУР-классы» для 10-11.

«Мы гордимся тем, что стали частью лицея Иннополис, который в этом году празднует свой первый юбилей – 10 лет», – добавил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Он отметил, что новые классы помогают школьникам определиться с будущей профессией и строить индивидуальные образовательные траектории.

На мероприятии также присутствовали заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В рамках визита руководители предприятий СИБУРа подписали соглашение о сотрудничестве с лицеем, предусматривающее карьерные вечера, кураторство команд по робототехнике, а также обсуждается возможность заключения целевых договоров поступления в Университет Иннополис и именных стипендий для учеников и преподавателей.

«СИБУР и Иннополис сотрудничают несколько лет, как в области подготовки кадров, так и в сфере технологического развития и цифровой экономики», – отметил Роман Шайхутдинов. Он подчеркнул, что компании совместно работают над развитием искусственного интеллекта для поиска новых материалов химической промышленности.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин отметил значимость подписанного соглашения:

«СИБУР видит будущее нашей республики в наших детях, поэтому активно развивает образовательный кластер, который начинается с дошкольного уровня, продолжается в школе, а заканчивается в учреждениях среднего и высшего образования», – подчеркнул он.

Программа лицея Иннополис включает не только профильные предметы, но и занятия по ИТ, иностранным языкам, творчеству и спорту. Профильные классы СИБУРа и Нефтехим-классы уже открыты в нескольких школах Казани и Нижнекамска, что позволяет укреплять естественно-научный цикл и инженерное образование в регионе.