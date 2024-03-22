В лицее Царево Village два ученика заболели гепатитом А

В школе Пестречинсокго района двое детей заболели гепатитом А, который называют болезнью Боткина. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«В лицее в жилом комплексе Царево Village в марте зарегистрировано два случая заболевания гепатитом А среди школьников разных классов», – отметили в ведомстве.

Санитарные врачи провели противоэпидемические мероприятия и заключительную дезинфекцию.

В Роспотребнадоре подчеркнули, что в настоящее время вакцинируют тех, кто контактировал с больными, за ними также установили медицинское наблюдение.