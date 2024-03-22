Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В лицее Царево Village два ученика заболели гепатитом А
В школе Пестречинсокго района двое детей заболели гепатитом А, который называют болезнью Боткина. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
«В лицее в жилом комплексе Царево Village в марте зарегистрировано два случая заболевания гепатитом А среди школьников разных классов», – отметили в ведомстве.
Санитарные врачи провели противоэпидемические мероприятия и заключительную дезинфекцию.
В Роспотребнадоре подчеркнули, что в настоящее время вакцинируют тех, кто контактировал с больными, за ними также установили медицинское наблюдение.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»