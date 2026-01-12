В лицее «Алгоритм» Пестречинского района ввели дополнительные меры безопасности

В технологическом лицее «Алгоритм», расположенном в деревне Куюки Пестречинского района РТ, ввели дополнительные меры безопасности. Они направлены на обеспечение антитеррористической защищенности, охраны жизни и здоровья учащихся, работников лицея, сообщили в администрации образовательного учреждения.

«С учетом трагических событий, произошедших в декабре 2025 года в Подмосковье, администрацией лицея совместно с частной охранной организацией сегодня были проведены дополнительные мероприятия по усилению контрольно-пропускного режима, в том числе мероприятия по контролю доступа с использованием именных пластиковых образовательных карт, проверке работоспособности системы доступа по биометрии», – отметили в организации.

В администрации также пояснили ситуацию, связанную с доступом в лицей: у контрольно-пропускного пункта организации образовалась очередь из-за отсутствия зарегистрированной биометрии или образовательной карты у ряда обучающихся.

«Администрацией лицея и сотрудниками частной охранной организации были приняты меры для оперативного доступа учащихся. По состоянию на 8 часов учащиеся, за исключением опаздывающих, были допущены на территорию и смогли приступить к занятиям», – отметили в учреждении.

Напомним, что 16 декабря 2025 года в Успенской средней общеобразовательной школе, расположенной в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области, девятиклассник совершил нападение с ножом на охранника учебного заведения, а затем на одиннадцатилетнего школьника.