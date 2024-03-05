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В лицее №186 открылся первый в Казани школьный центр по триатлону
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На базе лицея №186 в Казани начал работу центр по триатлону. Это первое подобное учреждение для школьников в городе, заявили в телеграм-канале мэрии столицы РТ.
Сейчас в центре занимаются 125 учащихся с 1-го по 8-й классы. Тренировки проводятся трижды в неделю.
Занятия для ребят проводит мастер спорта по легкой атлетике Акмаль Ишов. Зал оснащен велотренажерами, инвентарем для обучения плаванию и шведскими стенками.
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