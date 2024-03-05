В лицее №186 открылся первый в Казани школьный центр по триатлону

На базе лицея №186 в Казани начал работу центр по триатлону. Это первое подобное учреждение для школьников в городе, заявили в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

Сейчас в центре занимаются 125 учащихся с 1-го по 8-й классы. Тренировки проводятся трижды в неделю.

Занятия для ребят проводит мастер спорта по легкой атлетике Акмаль Ишов. Зал оснащен велотренажерами, инвентарем для обучения плаванию и шведскими стенками.