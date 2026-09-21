В летнюю оздоровительную кампанию в Татарстане отдохнули более 173 тыс. детей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Летняя оздоровительная кампания завершилась в Татарстане. Различными формами организованного отдыха было охвачено более 173 тысяч детей. На организацию оздоровительной кампании было выделено 3 млрд рублей.

Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«С начала года 206 тысяч детей охвачены различными формами отдыха и оздоровительными программами на базе детских оздоровительных лагерей – стационарных, пришкольных дневного пребывания, труда и отдыха, палаточных, в том числе на Черноморском побережье. В реестр организаций для детей, соответствующий требованиям федерального законодательства, включено более 1600 учреждений», – рассказал он.

В летний период на территории республики и за ее пределами работала разветвленная сеть детских лагерей. Стационарные загородные лагеря региона приняли 71,7 тысяч детей. В пришкольных и дневных лагерях отдохнули 64 тысячи детей, в лагерях труда и отдыха – 13,2 тысячи детей.

Активно использовался формат палаточных лагерей, популярный у подростков, где отдохнули 12,3 тысяч ребят. Особое внимание уделялось санаторно-курортному лечению, восстановительные процедуры в специализированных учреждениях прошли 6 860 детей.

По данным Кадырова, стоимость бюджетных путевок варьировалась от 5 до 35 тысяч рублей. Родительский взнос составлял от 3,7 до 26 тысяч рублей. Продолжительность смен составляла от 7 до 21 дня. На Черноморском побережье отдых стоил дороже в связи с необходимостью оплаты проезда детей.

Летом в детских лагерях Краснодарского края и Крыма отдохнули почти 5 тысяч юных татарстанцев. Дополнительно 528 татарстанских школьников стали участниками смен в федеральных центрах «Артек» и «Орленок».

«Традиционно каждый год для определенных категорий детей мы организуем абсолютно бесплатные путевки. В этом году это количество превысило 46 тысяч путевок. В том числе бесплатно отдохнули около 9 тысяч детей из семей участников специальной военной операции. Сейчас большая группа детей находится на отдыхе, буквально через неделю они должны завершить свой отдых и вернуться по домам», – сказал Кадыров.

Также летом бесплатно отдохнули дети с ОВЗ и одаренные ребята.