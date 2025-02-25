В летних лагерях Татарстана ежегодно отдыхают 500 детей с ОВЗ

Фото: kzn.ru

В детских оздоровительных лагерях Татарстана каждый год организуется отдых для 500 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе – с ДЦП, аутизмом, нарушениями слуха, зрения и интеллекта. Об этом рассказала председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова на заседании круглого стола «Крепкая семья как важный фактор развития гражданского общества и патриотизма», сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Ежегодно увеличивается количество детей, которые имеют возможность отдохнуть бесплатно. Большое внимание уделяется организации горячего питания учащихся в образовательных учреждениях», – подчеркнула Захарова.

В своем выступлении председатель Комитета Госсовета по соцполитике отметила, что вопросы семьи и детей являются одними из приоритетных направлений работы как возглавляемого ею комитета, так и республиканского парламента в целом.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Захарова также заверила, что актуальность ряда социальных вопросов выявляется в ходе работы с обращениями граждан и на встречах с населением, на которых обсуждаются и возможные варианты решения.

Выступавшая по видеосвязи член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова призвала участников заседания уделить особое внимание вопросам патриотического воспитания. «Мы сегодня с вами отдаем должное тем семьям, которые воспитали наших героев, преподнесли уроки мужества на полях СВО и прославили нашу республику своими подвигами», – сказала депутат.

Парламентарий также обратила внимание на важность оказания всяческой поддержки военнослужащим и волонтерскому движению, призвала представителей общественных организаций поделиться опытом в этом направлении.

Заместитель председателя Комитета Госсовета по социальной политике Ольга Воронова напомнила, что на протяжении десяти лет в Татарастане реализуется федеральный проект «Крепкая семья». «Сегодня, в преддверии 80-летия Победы и в Год защитника Отечества, важно правильно выстроить работу по патриотической направленности с подрастающим поколением», – выразила уверенность она.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» проведено 11 тыс. уроков мужества с участием депутатов разных уровней, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, рассказала в свою очередь координатор проекта в республике – начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Слушателями уроков мужества стали 294 тыс. татарстанских школьников. Также проведен фестиваль патриотических песен, организовано вручение паспортов юным гражданам и ряд других мероприятий.

На круглом столе также были затронуты вопросы психологической поддержки семей участников спецоперации, привлечения детей и молодежи, людей старшего возраста к организации волонтерской помощи.