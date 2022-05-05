В летних лагерях Татарстана для школьников пройдут «Уроки цифры»

Для школьников — участников летних смен в лагерях Татарстана в этом году пройдут «Уроки цифры». Об этом «Татар-информу» сообщила заведующая сектором развития IT-сообщества Минцифры РТ Марианна Карманова.

«В 2022 году в рамках Года цифровизации, объявленного Указом Президента РТ Рустамом Миннихановым, на ежемесячной основе для школьников всех возрастов проводятся „Уроки цифры“. Необходимо и важно развивать и поддерживать интерес к информатике и цифровым технологиям не только в IT-классах с углубленным изучением предмета, но и у всех школьников республики», — сказала она.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин в марте рассказал на «Уроке цифры» о правилах безопасного поведения в интернете школьникам Лениногорска, а в апреле поведал об основах искусственного интеллекта казанским учащимся. В планах ведомства на май — урок о виртуальной и дополненной реальности для ребят из Татарстана.

Во время летних смен в лагерях планируются занятия о клиентоцентричном государстве, индустрии 4.0 и цифровых технологиях в промышленности. Эксперты расскажут школьникам о технологиях будущего и квантовом компьютере. А в новом учебном году темами занятий станут технологии беспилотного автомобиля, цифровое искусство, основы IT-предпринимательства и облачные сервисы.