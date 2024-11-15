В летних лагерях отдохнули более 169 тыс. детей из Татарстана

Более 169 тысяч детей и подростков из Татарстана отдохнули в лагерях разных форм во время летней оздоровительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ. Итоги кампании обсуждались на заседании Комитета ГС РТ по социальной политике.

Как отметила замглавы Минмолодежи РТ Айгуль Сабирова, отдыхом в лагерях охвачено 98% от запланированного количество подростков. 38,1 тысячи из них смогли посетить лагеря на безвозмездной основе. Кроме того, среди отдохнувших были также 2605 детей из семей участников специальной военной операции.

«Новинкой летней кампании 2024 года стали лагеря дневного пребывания, организованные на базе учреждений культуры и молодежной политики. В Зеленодольске и Азнакаево прошли пять смен. При планировании бюджета на следующий год заявки подали 10 муниципальных образований с планируемым охватом 650 детей», — заявила заместитель министра по делам молодежи РТ.

Большое внимание уделено организации отдыха ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В этом году такая возможность предоставлена 2,55 тысячи детей, в 2023-м — 1,3 тысячи.

«Одним из хороших примеров работы с детьми с ОВЗ является смена в детском оздоровительном лагере „Восток“ для детей с синдромом Дауна по программе „Лагерь особенного детства „Симург““. В смене принимают участие 36 человек, из них 27 с различными ментальными особенностями», — сказала Айгуль Сабирова.

Также РТ организовала отдых для 979 детей из других регионов, в том числе 438 из подшефных Лисичанска и Рубежного, которые посетили оздоровительный комплекс «Ак Барс — Сэлэт» в Крыму. Лагерь «Молодежный», расположенный в Высокогорском районе, посетили 293 ребенка из Белгородской области, «Добрый» (Высокогорский район) и «Мирас — Наследие» (Зеленодольсктй район) 248 ребят с пострадавших от подтопления территорий Оренбургской области.

В 2024 году в Татарстане планируется обновить 14 лагерей в 12 районах РТ и одного объекта в Краснодарском крае, ведется устранение замечаний. В летний сезон после ремонта начали работу лагеря «Молодая гвардия» в Казани, «Сосенка» в Кукморе и «Дубравушка» в Ютазах.

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Государственного Совета РТ Ольга Воронова, Владимир Вавилов, Ирек Ханипов, Расим Баксиков, член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Павлова, которые поднимали вопросы строительства новых лагерей в муниципальных районах республики, организации лагерей труда и отдыха.

Помимо этого, участники встречи обсудили закона РТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения в Республике Татарстан». После рассмотрения проект был одобрен и рекомендован парламенту для принятия в первом и третьем чтениях.

Также рассматривался вопрос о представителе Государственного Совета РТ в Молодежном парламенте при Государственной Думе ФС РФ. В результате на должность был избран депутат Государственного Совета РТ Руслан Шигабуддинов.