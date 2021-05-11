В летний сезон в Казани откроется более 160 веранд при кафе

Летом в Казани будут работать 149 нестационарных объектов торговли и 161 летняя веранда. Об этом на традиционном совещании в мэрии сообщил председатель городского Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

По словам докладчика, по результатам проведенных аукционов заключено 77 договоров на размещение торговых точек на общую сумму 6 млн руб. Еще 72 договора заключено на бесплатное размещение летних веранд кафе и ресторанов.

«С 1 мая стартовала традиционная сезонная торговля 2021 года. Схема формировалась по желанию предпринимателей и насчитывает 326 мест», — отметил он.

Фазылянов уточнил, что особой популярностью летом у горожан пользуются веранды при стационарных кафе. «Это не только место отдыха, но и оптимальный вариант размещения общепита под открытым воздухом в условиях имеющихся рисков заражения коронавирусной инфекцией в отличие от закрытых залов, кафе и ресторанов», — подчеркнул он.

«Из сезонных объектов, включенных в схему, более 50% пришлось именно на размещение летних веранд. В схему размещения включена 161 летняя веранда», — добавил председатель Комитета потребительского рынка.

Он также напомнил, что, как и в прошлом году, право на размещение веранды представляется на безвозмездной основе. Льгота была введена мэром Казани Ильсуром Метшиным в 2020 году для поддержки предприятий общепита в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Кроме того, в этом году востребованными оказались торговые объекты по реализации овощей и фруктов — заключено 33 договора, а также объекты по реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков — 27 договоров.

«В текущем году право на размещение данных категорий сезонной торговли разыгрывалось сроком на три года, а не на один год, как это было ранее», — резюмировал Руслан Фазылянов.