В летний сезон казанские парки провели 500 мероприятий для 280 тыс. человек

По итогам летнего сезона-2021 казанские общественные пространства стали площадками для проведения полутысячи мероприятий, которые посетили 280 тыс. человек. Такие данные сегодня на деловом понедельнике озвучил руководитель Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов.

Гарипов отметил, что после масштабной реконструкции парки и скверы Казани привлекают все больше горожан и гостей города. Мероприятия на этих площадках становятся драйверами роста внутреннего туризма.

«В этом году летний сезон стартовал в начале мая и проходил до середины сентября. За это время Дирекция парков и скверов провела почти 500 мероприятий, которые посетили около 280 тыс. человек», – отметил Роберт Гарипов.

По его словам, яркой частью летней программы стали сразу несколько проектов в рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане.

«Так, в парках прошла серия творческих и спортивных занятий на татарском языке: 14 ивентов состоялись в шести общественных пространствах. Это занятия по йоге, дыхательным практикам, танцам, свободной пластике и другие. Все они получили широкий отклик, мы увидели это через отзывы горожан в соцсетях», – сообщил Гарипов.

Кроме того, в течение лета на набережной озера Кабан работал разговорный клуб на татарском языке.

«Раз в неделю все желающие собирались, чтобы обсудить различные темы. Занятия помогали преодолеть языковой барьер и научиться правильно формулировать мысли на татарском языке, погрузиться в языковую среду», – резюмировал докладчик.

