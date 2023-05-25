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Летом 500 детей из ЛНР отправятся на отдых в Татарстан
Этим летом 500 детей из Луганской народной республики отдохнут в оздоровительных лагерях на территории Татарстана. Их примет оздоровительно-образовательный комплекс «Саулык», сообщает Полпредство РТ в РФ.
Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано в Москве. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, депутат Госдумы Альфия Когогина, замдиректора ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина и заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова.
Документ предусматривает, что отдых для детей в татарстанском лагере организуют в период с 30 мая по 31 августа.
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