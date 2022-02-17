В летние месяцы в лагерях «Сэлэт» пройдут 22 профильные смены

Молодежная организация для одаренных детей и подростков «Сэлэт» начинает прием заявлений в свои летние лагеря. В дни каникул планируется провести 22 профильные смены, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель центра «Сәләтле җәй», заместитель директора молодежного центра «Сэлэт» Игорь Смирнов.

«Смены наших лагерей будут проходить не только в Татарстане и Башкортостане, но и в Республике Крым. Они будут работать в районах республики, на базах их ежегодного проведения — Лаишевском, Алексеевском и Камско-Устьинском районах», — уточнил он.

В этом году стоимость путевок в основные лагеря «Сэлэт» будет составлять от 5 до 22 тысяч рублей. Также планируется сделать бесплатные смены.

«Будет шесть бесплатных смен. Например, международный образовательный форум „Биляр“ полностью финансируется государством. Он проходит при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова», — рассказала журналистам директор молодежного центра «Сэлэт», IX президент Клуба Сэлэт Айгуль Габдрахманова, добавив, что стоимость путевок на смены в Крыму станет известна позднее.