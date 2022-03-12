В летние каникулы школьники смогут путешествовать на поездах по льготным билетам

В период летних каникул школьникам в возрасте от десяти до 17 лет предоставят скидку в размере 50% на проезд в поездах дальнего следования по России. Билеты со скидкой можно оформить на поездки с 1 июня по 31 августа, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Специальный тариф позволит сэкономить средства на организацию летнего детского отдыха. Скидка предоставляется при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих по территории России», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, третий год подряд дети в возрасте от десяти до 17 лет в период летних каникул смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. Цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по выбранному маршруту в плацкартном вагоне.