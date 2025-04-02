В летнем расписании полетов аэропорта Казани запланированы новые рейсы

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Аэропорт Казани перешел на летнее расписание полетов, оно будет действовать до 25 октября. В этот период запланировано открытие новых рейсов и увеличение числа вылетов по имеющимся направлениям, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«На китайское направление с рейсами из Казани впервые заступила авиакомпания «Аэрофлот». Вылеты на остров Хайнань выполняются перевозчиком два раза в неделю. Китайский перевозчик China Eastern Airlines, который в прошлом году открыл регулярный рейс в Шанхай, не дожидаясь начала летнего сезона навигации, заранее увеличил частоту вылетов с двух до трех в неделю, что говорит о высокой востребованности маршрута», – говорится в сообщении.

Возобновится воздушное сообщение с вьетнамским городом Камранью. Рейсы будут выполнять Red Wings и «Икар», которые также станут совершать вылеты на Пхукет. Кроме того, организованы рейсы в Гоа и на остров Шри-Ланка.

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways запланировала вылеты в Кувейт на апрель и июнь, а в Медину – в мае.

Зарубежные и российские авиакомпании также назначили рейсы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Шарджу, Анталью, Абу-Даби, Стамбул, Дубай.

Регулярные рейсы в сербскую столицу Белград выполняет Air Serbia по средам и воскресеньям. Авиакомпания Belavia в летнем сезоне перевозит в Минск два раза в неделю.

Узбекская авиакомпания Centrum Air 30 марта открыла регулярные рейсы в Ташкент. На маршруте Казань – Ташкент также работает татарстанская авиакомпания. Всего на этом направлении будут задействованы сразу три авиаперевозчика, поэтому вылеты летом станут практически ежедневными, кроме понедельника.

На направлениях в Самарканд и Бухару рейсы будут выполнять узбекская и российская авиакомпании. В летние месяцы планируется три вылета в неделю в Астану, по два – в Алматы и Батуми, три-четыре – в Тбилиси. Будут также доступны рейсы в Ереван, Баку, Бишкек, Душанбе, Ош, Фергану и Худжанд.

Летнее расписание включает не менее 46 направлений по России. Казанцы смогут отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Махачкалу, Кемерово, Улан-Удэ, Сочи, Минеральные Воды, Томск, Омск, Иркутск, Горно-Алтайск, Красноярск, Мурманск, Новокузнецк, Барнаул, Уфу, Волгоград, Петрозаводск, Тобольск, Магнитогорск, Нижневартовск, Саранск, Пермь, Калугу, Киров, Нижний Новгород, Самару, Усинск, Ярославль.

Прямой рейс в Астрахань откроется 5 мая. С промежуточными посадками в других городах будут выполняться рейсы в Оренбург, Челябинск, Екатеринбург и Новый Уренгой.