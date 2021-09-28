В лесу под Казанью нашли женщину, которая ушла за грибами и заблудилась

Накануне в шестом часу вечера по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что пошла одна собирать грибы неподалеку от конного завода у поселка Ореховка и заблудилась.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, на поиски женщины выдвинулись пожарные ОП «Тура», спасатели с собаками, лесник, волонтеры и добровольцы поискового отряда «LIZA ALERT».

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Благодаря совместным усилиям в 0.38 потерявшуюся женщину удалось найти в лесу в полутора км южнее деревни Урняк. Спасенную довезли на квадроцикле до дороги, отогрели в автомобиле спасателей, напоили горячим чаем и доставили домой. В помощи медиков женщина не нуждалась.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в лесу под Казанью ищут женщину, которая ушла за грибами и пропала.

