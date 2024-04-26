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Происшествия 26 апреля 2024 08:45

В лесу под Альметьевском спасатели пришли на помощь потерявшимся любителям сбора трав

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В лесу у города Альметьевска 23 апреля заблудились две женщины и маленькая девочка, отправившиеся за сбором дикоросов. Любительницам сбора трав потребовалась помощь спасателей.

Прибывшие специалисты МЧС России при помощи сигнальной громкоговорящей установки сориентировали заблудившихся на звук. Затем спасатели вышли к ним навстречу.

Семилетнюю девочку пришлось нести на руках, а 75-летнюю женщину и ее 43-летнюю дочь сопроводили до их личного автомобиля. Медицинская помощь им не потребовалась.

#заблудились в лесу
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