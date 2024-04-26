В лесу под Альметьевском спасатели пришли на помощь потерявшимся любителям сбора трав

В лесу у города Альметьевска 23 апреля заблудились две женщины и маленькая девочка, отправившиеся за сбором дикоросов. Любительницам сбора трав потребовалась помощь спасателей.

Прибывшие специалисты МЧС России при помощи сигнальной громкоговорящей установки сориентировали заблудившихся на звук. Затем спасатели вышли к ним навстречу.

Семилетнюю девочку пришлось нести на руках, а 75-летнюю женщину и ее 43-летнюю дочь сопроводили до их личного автомобиля. Медицинская помощь им не потребовалась.