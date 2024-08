В лесопарке Лебяжье пройдет первый семейный экофестиваль «Вместе просто»

10 августа на территории главного лесопарка Казани состоится первый семейный экофестиваль «Вместе просто». Его цель — продемонстрировать всем жителям и гостям города простоту и увлекательность экологического образа жизни. Мероприятие организует «Казаньоргсинтез» при поддержке Мэрии Казани.

На площади в 10 гектаров в интерактивной форме будут представлены все проекты предприятия в области экопросвещения и вторичной переработки, а также организовано экспо «зеленых» проектов от других лидеров экотематики в Казани.

На событии представят более 30 активностей по развитию экологических привычек, среди которых каждый обязательно найдет себе свою и разделит ее с близкими и друзьями, как это уже сделали тысячи казанцев:

● мастерская по апсайклингу и презентация эксклюзивной коллекции одежды из переработанной спецодежды;

● мастер-классы по фотографии, граффити и синтезу музыки на экологическую тематику;

● новый хит — продолжение презентации линейки городских ароматов и мастер-класс по их созданию;

● отдельная детская зона с экоуроками, научными шоу и отличными призами,

● экополка из Национальной библиотеки РТ и легендарный книжный фестиваль от «Смены»;

● своп-маркет с участием лидеров мнений, блоггеров и брендов,

● экскурсии на экотропу, на которой пока побывали только представители научного сообщества;

● научный лекторий от академии наук и локальных ученых с двумя экспертными зонам:

Программа лектория №1:

● Дискуссия от программы «Городские модераторы» на тему «Парк и производство: Как лесопарк на периферии стал точкой притяжения горожан»;

● Презентация апсайкл-коллекции от СИБУР и Enter;

● Лекция «Разнообразие и экологические функции лесов Татарстана» от Академии наук РТ;

● Презентация программы «Твои зеленые привычки» от СИБУРа;

● Лекция от Danaflex «Хочешь “Фокус”?»;

● Показ авторского фильма о Волжской тропе от Института развития городов РТ.

Программа лектория №2 (Milmax):

● Лекция «Самое важное о кашле» от врача-пульмонолога первой категории, члена Российского респираторного общества Татьяны Михайловны Неешпапа;

● Лекция «Мифы и правда из мира животных» от орнитолога, доктора биологических наук Ильгиза Рахимова.

● мастер-класс по высадке деревьев и многое другое.

В рамках параллельных активностей на территории лесопарка Лебяжье будет организован гастромаркет, зона сапбордов, развлекательные станции от брендов и масштабная концертная программа с участием локальных музыкантов и федерального хедлайнера.

Хедлайнерами события станут TATARKA и Tesla Boy. С ними на сцене выступят локальные музыкальные проекты Fauzia и Дышать и диджеи Malika, BubbleGum и Solman. Приходите узнавать новое, заводить полезные экопривычки и заботиться о природе. Это действительно интересно, а вместе — еще и просто.

Партнерами события станут: Danaflex, Kazan Palace by TASIGO и NEO Kazan Palace by TASIGO, бар More, УК «ПЖКХ», «Чистые Игры», «КультТорг», «ЭкоЛогично | Казань», Институт развития городов РТ, образовательный проект «Городские модераторы», Научный лекторий Milmax Science, бренд свечей Yamilova Urban Candle и бренд Vivilen, шахматный клуб Yaratam Chess и многие другие.

Место: территории лесопарка Лебяжье, вход на событие свободный для всех желающих

Дата и время: 10 августа, 13:00 — 21:00

