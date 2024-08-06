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В лесопарке Лебяжье пройдет первый семейный экофестиваль «Вместе просто»
10 августа на территории главного лесопарка Казани состоится первый семейный экофестиваль «Вместе просто». Его цель — продемонстрировать всем жителям и гостям города простоту и увлекательность экологического образа жизни. Мероприятие организует «Казаньоргсинтез» при поддержке Мэрии Казани.
На площади в 10 гектаров в интерактивной форме будут представлены все проекты предприятия в области экопросвещения и вторичной переработки, а также организовано экспо «зеленых» проектов от других лидеров экотематики в Казани.
На событии представят более 30 активностей по развитию экологических привычек, среди которых каждый обязательно найдет себе свою и разделит ее с близкими и друзьями, как это уже сделали тысячи казанцев:
● мастерская по апсайклингу и презентация эксклюзивной коллекции одежды из переработанной спецодежды;
● мастер-классы по фотографии, граффити и синтезу музыки на экологическую тематику;
● новый хит — продолжение презентации линейки городских ароматов и мастер-класс по их созданию;
● отдельная детская зона с экоуроками, научными шоу и отличными призами,
● экополка из Национальной библиотеки РТ и легендарный книжный фестиваль от «Смены»;
● своп-маркет с участием лидеров мнений, блоггеров и брендов,
● экскурсии на экотропу, на которой пока побывали только представители научного сообщества;
● научный лекторий от академии наук и локальных ученых с двумя экспертными зонам:
Программа лектория №1:
● Дискуссия от программы «Городские модераторы» на тему «Парк и производство: Как лесопарк на периферии стал точкой притяжения горожан»;
● Презентация апсайкл-коллекции от СИБУР и Enter;
● Лекция «Разнообразие и экологические функции лесов Татарстана» от Академии наук РТ;
● Презентация программы «Твои зеленые привычки» от СИБУРа;
● Лекция от Danaflex «Хочешь “Фокус”?»;
● Показ авторского фильма о Волжской тропе от Института развития городов РТ.
Программа лектория №2 (Milmax):
● Лекция «Самое важное о кашле» от врача-пульмонолога первой категории, члена Российского респираторного общества Татьяны Михайловны Неешпапа;
● Лекция «Мифы и правда из мира животных» от орнитолога, доктора биологических наук Ильгиза Рахимова.
● мастер-класс по высадке деревьев и многое другое.
В рамках параллельных активностей на территории лесопарка Лебяжье будет организован гастромаркет, зона сапбордов, развлекательные станции от брендов и масштабная концертная программа с участием локальных музыкантов и федерального хедлайнера.
Хедлайнерами события станут TATARKA и Tesla Boy. С ними на сцене выступят локальные музыкальные проекты Fauzia и Дышать и диджеи Malika, BubbleGum и Solman. Приходите узнавать новое, заводить полезные экопривычки и заботиться о природе. Это действительно интересно, а вместе — еще и просто.
Партнерами события станут: Danaflex, Kazan Palace by TASIGO и NEO Kazan Palace by TASIGO, бар More, УК «ПЖКХ», «Чистые Игры», «КультТорг», «ЭкоЛогично | Казань», Институт развития городов РТ, образовательный проект «Городские модераторы», Научный лекторий Milmax Science, бренд свечей Yamilova Urban Candle и бренд Vivilen, шахматный клуб Yaratam Chess и многие другие.
Место: территории лесопарка Лебяжье, вход на событие свободный для всех желающих
Дата и время: 10 августа, 13:00 — 21:00
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