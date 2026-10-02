В лесах Татарстана завершается санитарно-оздоровительный сезон

С начала года в Татарстане проведено лесопатологическое обследование лесных насаждений на площади 3176 га. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

«План выполнен на 132%. Лесопатологическое обследование – важный инструмент для определения санитарного и лесопатологического состояния лесов. На его основании готовится документация для выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий», – отметил он.

По данным спикера, санитарно-оздоровительные мероприятия в республике проведены на площади 756,5 га (76% от плана), в том числе уборка неликвидной древесины – на 593 га.

«Своевременное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий позволяет снизить риск распространения болезней и вредителей леса, а также уменьшить пожарную опасность в лесах. Все работы будут завершены до конца осени», – добавил Анас Сенгатуллин.

Проведение работ по лесопатологическому обследованию лесных насаждений и санитарно-оздоровительных мероприятий способствует достижению главных целей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».